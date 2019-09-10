Обнинская фирма задолжала сотрудникам более 20 миллионов зарплаты

Прокуратура Обнинска выявила, что фирма АО «МСУ-35 Промэлектромонтаж» задолжала своим сотрудникам более 21 миллиона зарплаты за период с января по март.
При этом проверка показала, что деньги для выплат были, но руководство сознательно распорядилось финансами иначе.
В результате, прокуратура передала материалы проверки в полицию, где по данному факту возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 10 сентября.
На данный момент задолженность частично погашена и составляет 16 миллионов.
Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств дела.
Фото: Pixabay.com
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