Калужанин начал выплачивать алименты только после возбуждения уголовного дела

10.09.2019 17:30 215

42-летний калужанин задолжал около 600 тысяч по алиментам на сына.

Судебные приставы применили к должнику различные меры принудительного исполнения, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 10 сентября.

Мужчине запретили выезд за границу, арестовали расчетные счета и даже возбудили административное дело.

Но на гражданина это никак не подействовало.

Только после возбуждения уголовного дела по статье «Неуплата средств на содержание детей», должник начал выплачивать алименты и погашать образовавшийся долг.

В итоге, судья назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.