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Добровольные пожарные тушили загоревшийся дом в Жуковском районе

10.09.2019 17:13 0 33
Добровольные пожарные тушили загоревшийся дом в Жуковском районе

Около часа дня во вторник, 10 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Жуковском районе.

Загорелся нежилой дом в деревне Троица.

На месте происшествия работали 8 профессиональных спасателей, а также 7 человек из числа добровольных пожарных.

Огонь ликвидировали, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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