Добровольные пожарные тушили загоревшийся дом в Жуковском районе

10.09.2019 17:13 33

Около часа дня во вторник, 10 сентября, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Жуковском районе. Загорелся нежилой дом в деревне Троица. На месте происшествия работали 8 профессиональных спасателей, а также 7 человек из числа добровольных пожарных. Огонь ликвидировали, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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