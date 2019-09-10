Почти 23,5 тысячи детей отдохнули в калужских лагерях за лето

10.09.2019 15:21 117

Роспотребнадзор подвел итоги летней оздоровительной кампании.

На территории области работало 312 летних оздоровительных учреждений, в которых отдохнуло 23479 детей, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 10 сентября.

За это время было выявлено 182 нарушений, по результатам которых виновным были выписаны штрафы на общую сумму в 509 тысяч рублей.

Случаев массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений не зарегистрировано.

Фото: Pixabay.com