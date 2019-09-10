Спасатели проведут учебную эвакуацию в областной больнице

10.09.2019 15:09 138

11 сентября, в среду, сотрудники МЧС проведут учебную эвакуацию в Калужской областной клинической больнице, сообщила пресс-служба ведомства. По замыслу учений из-за короткого замыкания возгорание начнется в двух отделениях: челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологического. В ходе тренировки будут отрабатываться действия персонала клиники и профессиональных пожарных. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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