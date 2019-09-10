В Обнинске выяснят причины неприятного запаха в городе

10.09.2019 14:53 178

В последнее время жителей Обнинска беспокоит неприятный запах, который периодически появляется в городе.

В этой связи чиновники решили проводить регулярные отборы проб воздуха на содержание вредных веществ, сообщила пресс-служба Администрации наукограда во вторник, 10 сентября.

В результате анализа определят, превышены ли нормативные показатели и какие технологические процессы могут быть источником неприятного запаха.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.