В Обнинске выяснят причины неприятного запаха в городе

В последнее время жителей Обнинска беспокоит неприятный запах, который периодически появляется в городе.
В этой связи чиновники решили проводить регулярные отборы проб воздуха на содержание вредных веществ, сообщила пресс-служба Администрации наукограда во вторник, 10 сентября.
В результате анализа определят, превышены ли нормативные показатели и какие технологические процессы могут быть источником неприятного запаха.
Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.
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