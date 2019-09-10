Инвалид обратился к омбудсмену с жалобой на медэкспертов

10.09.2019 12:42 347

Калужанин пережил ампутацию правого бедра, и ему была присвоена вторая группа инвалидности на год.

После окончания срока гражданину на дому провели медико-социальную экспертизу, по результатам которой присвоили третью группу инвалидности бессрочно.

Мужчина с таким решением не согласился и обратился с жалобой к омбудсмену.

Уполномоченный направил запрос в Главное бюро медико-социальной экспертизы области.

Чиновник попросил разобраться в сложившейся ситуации и восстановить права инвалида, сообщила пресс-служба аппарата в понедельник, 9 сентября.

В результате, мужчине провели повторную экспертизу и вернули прежнюю группу.

Фото: Pixabay.com