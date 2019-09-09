Калужане могут бесплатно провериться на ВИЧ

09.09.2019 13:55 209

Калужанам предлагают бесплатно провериться на ВИЧ, сообщает пресс-служба правительства области.

Наша область принимает участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019». С 19 по 23 сентября в её рамках экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию состоится в пяти городах Калужской области - Калуге, Обнинске, Людинове, Кирове, Малоярославце. Каждый желающий сможет бесплатно, анонимно и абсолютно безопасно сделать экспресс-тест на ВИЧ. Результат можно будет получить через 15 минут.

Адреса и время проведения тестирования:

18 сентября:

Людиново, Дворец культуры им. Г.Д. Гогоберидзе (ул. Ленина, д.2) с 12.00 до 18.00 час.

19 сентября:

Обнинск, площадь около ТРЦ «Плаза» (пр. Маркса, 45) с 12.00 до 18.00 час.

Киров, МКУ «СШОР Лидер» (ул. Ленина, 23а) с 12.00 до 18.00 час.

Калуга, Дом народного творчества и кинотеатр «Центральный» (ул. Кирова, 31) с 12.00 до 18.00 час.

20 сентября:

Малоярославец, МБУК Малоярославецкий Центр Российского кино (ул. Калужская, д.6, Сенная площадь), с 12.00 до 18.00 час.

Фото: pxhere.com.