Клещи продолжают нападать на калужан

09.09.2019 13:37 259

Региональный Роспотребнадзор сообщил, что на прошлой неделе к медикам после укусов клещей обратилось почти 140 человек, среди них 37 детей.

Из 125 членистоногих, обследованных в лаборатории, у 21 положительный результат на боррелиоз.

В ведомстве напоминают: при обнаружении кровопийцы на теле, нужно сдать его на анализ в «Центр гигиены и эпидемиологии» на Баррикад, 181. Время работы: ежедневно с 8 утра до 16 часов.

Фото: pxhere.com.