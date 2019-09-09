Два ВАЗа столкнулись в Обнинске

09.09.2019 12:08 324

Сегодня около 11 часов утра на Пяткинском проезде в Обнинске столкнулись две отечественные легковушки, сообщает пресс-служба областного МЧС.

В результате аварии «ВАЗа 2107» и «ВАЗа 2113» есть пострадавшие. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, спасатели и автоинспекторы: всего 7 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.