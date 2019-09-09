Осужденный хотел остаться на больничной койке за 300 тысяч рублей

09.09.2019 10:47 112

Калужанка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее обманули мошенники, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Муж женщины отбывал наказание в местах не столь отдаленных, но его этапировали в соседнюю область после операции. Там он познакомился с осужденным, который пообещал ему «продлить» больничный и остаться в специализированном медицинском учреждении.

Верная жена заняла крупную сумму у родственников и перечислила на указанный мужем счет. Однако, спустя некоторое время, ее супруг вернулся обратно в Калугу.

Полицейские установили весь механизм мошеннической схемы и предъявили 25-летнему осужденному СИЗО Курской области еще одно обвинение.

Фото: pxhere.com.