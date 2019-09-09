Пять обнинских рабочих-нелегалов покинули страну

09.09.2019 10:05 124

Сотрудники полиции и УФСБ России провели рейд по проверке одного из жилых секторов наукограда, сообщает администрация Обнинска.

В отдел по вопросам миграции было доставлено 69 иностранных граждан из Узбекистана, Таджикистана и Украины. Сотрудники полиции проверили иностранцев на легальность нахождения их на территории России, а также на законность осуществления трудовой деятельности.

В итоге в отношении 47 человек составлены административные протоколы: иностранцам придется заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.

А пятеро нарушителей выдворены за пределы России. В течение последующих пяти лет им будет запрещен въезд на территорию страны.

Фото: pxhere.com.