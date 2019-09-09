В Бабынино открыли камень, посвященный подвигу спасателей

09.09.2019 09:28 187

В поселке Бабынино прошло торжественное открытие памятного камня, посвященного подвигу пожарных пожарно-спасательной части №26.

В годы Великой Отечественной войны работники пожарной команды вели борьбу с пожарами, которые возникали в результате налетов фашисткой авиации. В настоящее время личный состав пожарной части №26 ведет борьбу с природными и техногенными пожарами и проводит профилактическую работу с жителями района, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Также дежурные караулы продемонстрировали навыки прохождения огневой полосы. Это специально подготовленная местность, условия нахождения на которой максимально приближены к реальной ситуации пожара.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.