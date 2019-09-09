В Жуковском районе столкнулись «Хендай» и «БМВ»

09.09.2019 09:00 259

В Жуковском районе накануне в 16:23 столкнулись автомобили «Хендай» и «БМВ». Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ДТП произошло на 107 километре автодороги М-3 «Украина». В результате аварии есть пострадавший. На месте работали спасатели, госавтоинспекторы и сотрудники скорой помощи: всего 8 человек и 3 единицы техники. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей