В Жуковском районе столкнулись «Хендай» и «БМВ»

В Жуковском районе накануне в 16:23 столкнулись автомобили «Хендай» и «БМВ».
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ДТП произошло на 107 километре автодороги М-3 «Украина».
В результате аварии есть пострадавший. На месте работали спасатели, госавтоинспекторы и сотрудники скорой помощи: всего 8 человек и 3 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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