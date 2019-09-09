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В Жуковском районе столкнулись «Хендай» и «БМВ»

09.09.2019 09:00 0 259
В Жуковском районе столкнулись «Хендай» и «БМВ»

В Жуковском районе накануне в 16:23 столкнулись автомобили  «Хендай» и «БМВ».

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, ДТП произошло на 107 километре автодороги М-3 «Украина».

В результате  аварии есть пострадавший. На месте работали спасатели, госавтоинспекторы и сотрудники скорой помощи: всего 8 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

 


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