Из-за ремонта движение по Гурьянова будет перекрыто

08.09.2019 19:55 404

Сегодня с 21 часа и до 6 часов утра 9 сентября в связи с проведением дорожных работ будет частично ограничено движение транспорта по улице Гурьянова от дома №1 до дома №24. Об этом сообщается на сайте горуправы Калуги.

Движение троллейбусов по маршруту №10 в указанное время осуществляться не будет.

Фото: pxhere.com.