Из-за ремонта движение по Гурьянова будет перекрыто

Сегодня с 21 часа и до 6 часов утра 9 сентября в связи с проведением дорожных работ будет частично ограничено движение транспорта по улице Гурьянова от дома №1 до дома №24. Об этом сообщается на сайте горуправы Калуги.
Движение троллейбусов по маршруту №10 в указанное время осуществляться не будет.
Фото: pxhere.com.
|
Опасные находки времен Великой Отечественной обезвредили 08.09.2019 09:45
Семейную пару обокрал их друг 08.09.2019 09:25
Пьяный водитель устроил аварию, а потом попался полицейским 08.09.2019 08:26
Посетитель магазина решил не платить за алкоголь 07.09.2019 09:02
Легковушка перевернулась в Спас-Деменском районе 07.09.2019 08:29
Чтобы испытать новые ощущения, женщины украли платья 07.09.2019 08:00
Мужчина неудачно толкнул жену и попал под статью 06.09.2019 19:19
Обнинские школьники примут участие в Президентских спортивных играх 06.09.2019 18:47
Штраф в 400 тысяч увеличился вдвое из-за неуплаты 06.09.2019 18:33
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: