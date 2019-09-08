Опасные находки времен Великой Отечественной обезвредили

08.09.2019 09:45 161

Cразу в трех районах- Ульяновском, Думничском и Боровском были найдены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В Ульяновском районе удалось обезвредить артиллерийские снаряды и противотанковую мину ТМi 35.

В Думиничском- минометную мину 82 мм, а в Боровском- гранату Ф1 на озере.

Спасатели еще раз напоминают, при обнаружении опасных находок необходимо:

- немедленно сообщить е в полицию – «102», «02», «112»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.