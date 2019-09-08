Семейную пару обокрал их друг

08.09.2019 09:25 193

Жительница Малоярославецкого района обратилась в полицию, обнаружив кражу денег из кошелька, сообщает пресс-служба областного УМВД 8 сентября.

20 тысяч рублей пропали, когда в дом к женщине и ее мужу пришел их близкий друг: мужчины выпивали за встречу, а хозяйка хлопотала на кухне. Деньги женщина пересчитала и собиралась идти оплачивать коммунальные услуги, но уже перед выходом обнаружила их пропажу.

Друг семьи отрицал свою причастность к пропаже и засобирался домой. Уже в полиции он признался в содеянном и вернул всю сумму.

Расследование продолжается.

Фото: pxhere.com.