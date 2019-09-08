Пьяный водитель устроил аварию, а потом попался полицейским

08.09.2019 08:26 531

Житель Малоярославца попался сотрудникам ДПС после того, как всю ночь распивал виски и коньяк, сообщает пресс-служба регионального УМВД 8 сентября.

Внимание на водителя, управлявшего авто с разной скоростью, обратили также потому, что на автомобиле имелись следы повреждений. До встречи с инспекторами пьяный водитель попал в аварию, но вызывать ГИБДД не стали из-за несерьезных повреждений.

После проверки документов и общения с мужчиной выяснилось, что он уже был отстранен от управления машиной. Теперь вместо административной ответственности, ему грозит уголовная.

Фото: pxhere.com.