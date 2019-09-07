Легковушка перевернулась в Спас-Деменском районе

07.09.2019 08:29 200

Сообщение о ДТП в деревне Овсище Спас-Деменского района поступило в 3 часа 18 минут, сообщает пресс-служба регионального МЧС 7 сентября.

Автомобиль «Киа» улетел в кювет, где перевернулся. В результате аварии есть пострадавший. На месте работали сотрудники ГИБДД, спасатели и бригада скорой помощи: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по калужской области.