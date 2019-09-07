Водители не поделили дорогу: один оказался в больнице, другой- в полиции

07.09.2019 10:10 103

В Обнинске закончено расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщает пресс-служба областного УМВД 7 сентября.

Мужчина подъехал на машине к торговому центру, чтобы встретить с работы свою девушку. Когда он попытался выехать со стоянки, путь ему перегородили два автомобиля. Но водители не освободили дорогу, а один из них схватил потерпевшего и бросил на асфальт. В итоге мужчина ударился головой, спиной и двумя руками, а позже врачи диагностировали у него закрытый перелом локтевой кости.

Подозреваемым оказался работник торгового центра. Ему грозит до трех лет лишения совбоды.

Фото: pexels.com.