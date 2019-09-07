Чтобы испытать новые ощущения, женщины украли платья

07.09.2019 08:00 240

В Обнинске завершено расследование уголовного дела по факту кражи одежды в торговой точке, сообщает пресс-служба регионального УМВД 7 сентября.

Две женщины попались на краже платьев: они сложили четыре платья в рюкзак и хотели покинуть магазин, но при выходе через противокражные рамки сработала сигнализация и женщины были задержаны сотрудниками охраны.

Как рассказали фигурантки, деньги на оплату товара у них были, но захотелось испытать новые ощущения.

Теперь суд решит, какое наказание понесут любительницы шопинга.

Фото: pexels.com.