Обнинские школьники примут участие в Президентских спортивных играх

06.09.2019 18:47 166

Воспитанники обнинской школы №16 представят наукоград и Калужскую область на «Президентских спортивных играх - 2019», сообщила пресс-служба администрации Обнинска в пятницу, 6 сентября.

Всероссийский этап соревнований будет проходить в Туапсе в детском центре «Орленок».

В региональном этапе соревнований, которые прошли в конце мая в Калуге, молодые спортсмены одержали три победы подряд.

Фото: пресс-служба администрации Обнинска