Обнинские школьники примут участие в Президентских спортивных играх

Воспитанники обнинской школы №16 представят наукоград и Калужскую область на «Президентских спортивных играх - 2019», сообщила пресс-служба администрации Обнинска в пятницу, 6 сентября.
Всероссийский этап соревнований будет проходить в Туапсе в детском центре «Орленок».
В региональном этапе соревнований, которые прошли в конце мая в Калуге, молодые спортсмены одержали три победы подряд.
Фото: пресс-служба администрации Обнинска
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