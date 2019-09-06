Штраф в 400 тысяч увеличился вдвое из-за неуплаты

06.09.2019 18:33 220

Фирме «Оратай» был назначен штраф в 400 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, сообщила пресс-служба Россельхознадзора в пятницу, 6 сентября.

Компания должна была оплатить взыскание в течение 60 дней.

Так как в установленный срок деньги не поступили, инспектор ведомства возбудил административное дело по статье «Уклонение от исполнения наказания».

В результате, мировой судья назначил штраф в 800 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com