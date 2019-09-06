К пасечнику нагрянули с проверкой, но нарушений не обнаружили

06.09.2019 18:08 248

Специалисты комитета ветеринарии нагрянули с проверкой на пасеку в личном подсобном хозяйстве в Малоярославецком районе. Основанием для визита стало обращение гражданина. В ходе проведения мероприятия нарушений не выявлено, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 5 сентября. Фото: Pixabay.com



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей