Сельчане через прокуратуру обязали чиновников поставить мусорки

06.09.2019 17:54 215

В Ферзиковском районе депутаты Сельской Думы решили, что устанавливать мусорные контейнеры в селе Андроново нецелесообразно. Местные жители обратились в прокуратуру. Госслужащие подготовили иск и направили в суд. В результате, суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 6 сентября. Теперь администрация обязана обустроить в селе специальные площадки и установить мусорные контейнеры. Фото: Pixabay.com



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