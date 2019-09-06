Сотрудники калужского заповедника провели мастер-классы для воронежских детей

06.09.2019 17:15 218

В конце августа сотрудники калужского заповедника «Угра» поучаствовали в празднике, который организовали их коллеги из Воронежа, сообщила пресс-служба нацпарка. В мероприятии приняли участие представители пяти особо охраняемых природных территорий, которые рассказывали о своих уникальных обитателях. Калужские экологи провели детские мастер-классы по раскрашиванию маски зубра. Фото: пресс-служба нацпарка «Угра»



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