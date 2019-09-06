Москвича оштрафовали за игнорирование требований калужских инспекторов

06.09.2019 16:37 310

В Износковском районе Калужской области житель Москвы арендовал 12,4 гектар сельхозземель.

Ранее мужчине уже было предписано освободить поле от сорняков и кустарника, однако гражданин так ничего и не сделал.

В этой связи, инспектор Россельхознадзора составил соответствующий протокол, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 6 сентября.

Мировым судьей виновник был оштрафован на 30 тысяч рублей за невыполнение в срок законного предписания.

Фото: Pixabay.com