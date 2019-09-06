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Неизвестный пытался перебросить 4 мобильника в колонию

06.09.2019 16:20 1 284
Неизвестный пытался перебросить 4 мобильника в колонию

Во вторник, 3 сентября, после десяти часов вечера охранник ИК-5 в Сухиничах заметил гражданина, который что-то перекидывал через ограждение.

При осмотре прилегающих участков были обнаружены два свертка, в которых оказались четыре мобильных телефона.

По данному факту был составлен протокол и проводится проверка, сообщила пресс-служба УФСИН в пятницу, 6 сентября.

Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.


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