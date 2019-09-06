Госавтоинспекторы проверили родителей, подвозящих детей к школам

Госавтоинспекторы Жуковского района проверили родителей, подвозящих детей к школам, сообщила пресс-служба ОГИБДД в пятницу, 6 сентября .
В результате, одного гражданина оштрафовали на 3 000 рублей за не пристегнутого ребенка.
Другим сделали замечания, что высаживая на пешеходном переходе или близко от него, водители создают опасную ситуацию.
Также, инспекторы напомнили родителям, что одежда детей должна иметь световозвращающие элементы.
Фото: пресс-служба ОГИБДД ОМВД по Жуковскому району.
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