Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 06 сентября
$ 66.05 0.45
72.88 0.19
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

«ЗИЛ» и «Скания» столкнулись в Боровском районе

06.09.2019 10:07 0 345
«ЗИЛ» и «Скания» столкнулись в Боровском районе

В четверг, 5 сентября, в 17:25 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровском районе.

Автомобили «Скания» и «ЗИЛ» столкнулись на 409 километре трассы А-108.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Госавтоинспекторы проверили родителей, подвозящих детей к школам 06.09.2019 12:57

Легковушка столкнулась с мотоциклом в Ферзиково 06.09.2019 12:31

Полиция обнаружила 47 нелегалов в Обнинске 06.09.2019 12:20

Бдительные граждане «сдали» подпольных торговцев алкоголем 06.09.2019 12:20

Людиновским школьникам показали, как снимать отпечатки пальцев 06.09.2019 11:00

Калужанин лишился мотоблока, попросив о помощи земляка 06.09.2019 10:40

В Обнинске спилили старые деревья 06.09.2019 08:18

Новые УАЗы закупили для лесопожарной службы 06.09.2019 07:00

В 26-й школе открыли первый экологический класс 05.09.2019 16:53

В Перемышльском районе грузовик столкнулся с легковушкой, ее водитель погиб 05.09.2019 14:36

Народные новости
1744 7
rolevoy
2294 14
pozor
2682 24
Политический гурман

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Полная версия турнира UFC® 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.