В 26-й школе открыли первый экологический класс

В средней общеобразовательной школе №26 подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере экологического просвещения между горуправой Калуги, областным министерством природных ресурсов и экологии и администрацией учебного заведения.
В новом экологическом классе дети будут детально изучать окружающую среду и проводить экологические акции.
26-я школа выбрана для эксперимента не случайно: здесь когда – то действовал эксперимент «Экология и диалектика», сейчас успешно работает школьное научное общество «Эрудиты», ребята занимаются исследованием экологических проблем, выступают на различных общероссийских и зарубежных форумах.
Фото: горуправа Калуги.
|
Спасатели взорвали опасные находки времен Великой Отечественной 05.09.2019 14:15
Вор заплатил почти полмиллиона за моральный ущерб 05.09.2019 13:00
Двух малышей отобрали у родителей, которые жестоко с ними обращались 05.09.2019 12:15
Мужчина осужден за поддельные права 05.09.2019 12:00
Обнинским школьникам подарили световозвращающие браслеты 05.09.2019 11:22
Для «трудных» подростков провели «Урок мужества» 05.09.2019 10:58
Бухгалтер присвоила себе больше 200 тысяч рублей 05.09.2019 10:42
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: