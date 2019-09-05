В 26-й школе открыли первый экологический класс

В средней общеобразовательной школе №26 подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере экологического просвещения между горуправой Калуги, областным министерством природных ресурсов и экологии и администрацией учебного заведения.

В новом экологическом классе дети будут детально изучать окружающую среду и проводить экологические акции.

26-я школа выбрана для эксперимента не случайно: здесь когда – то действовал эксперимент «Экология и диалектика», сейчас успешно работает школьное научное общество «Эрудиты», ребята занимаются исследованием экологических проблем, выступают на различных общероссийских и зарубежных форумах.

Фото: горуправа Калуги.