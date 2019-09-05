Вор заплатил почти полмиллиона за моральный ущерб

05.09.2019 13:00 401

Житель Боровска, осужденный за кражу, выплатил 450 тысяч рублей за моральный вред потерпевшей женщине, сообщает пресс-служба региональной ФССП.

После того, как суд обязал преступника возместить женщине моральные и физические страдания, приставы завели исполнительное производство. Однако мужчина не спешил рассчитываться с долгом.

Судебный пристав проверил счета должника, вынес несколько ограничительных мер и мужчине ничего не оставалось, как заплатить почти полмиллиона.

Фото: pxhere.com.