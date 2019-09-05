Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 05 сентября
$ 66.50 0.41
73.06 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Вор заплатил почти полмиллиона за моральный ущерб

05.09.2019 13:00 0 401
Вор заплатил почти полмиллиона за моральный ущерб

Житель Боровска, осужденный за кражу, выплатил 450 тысяч рублей за моральный вред потерпевшей женщине, сообщает пресс-служба региональной ФССП.

После того, как суд обязал преступника возместить женщине моральные и физические страдания, приставы завели исполнительное производство. Однако мужчина не спешил рассчитываться с долгом.

Судебный пристав проверил счета должника, вынес несколько ограничительных мер и мужчине ничего не оставалось, как заплатить почти полмиллиона.

Фото: pxhere.com.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

В 26-й школе открыли первый экологический класс 05.09.2019 16:53

В Перемышльском районе грузовик столкнулся с легковушкой, ее водитель погиб 05.09.2019 14:36

Спасатели взорвали опасные находки времен Великой Отечественной 05.09.2019 14:15

Администрация Ферзиковского района «бездействует» в борьбе с терроризмом 05.09.2019 12:38

Двух малышей отобрали у родителей, которые жестоко с ними обращались 05.09.2019 12:15

Мужчина осужден за поддельные права 05.09.2019 12:00

Обнинским школьникам подарили световозвращающие браслеты 05.09.2019 11:22

Ударивший сотрудника Росгвардии на пять лет отправится в колонию-поселение 05.09.2019 11:08

Для «трудных» подростков провели «Урок мужества» 05.09.2019 10:58

Бухгалтер присвоила себе больше 200 тысяч рублей 05.09.2019 10:42

Народные новости
1863 14
pozor
1885 21
Политический гурман
3533 5
pandemonium

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

За первый год работы Wink калужане установили решение от «Ростелекома» на семнадцать тысяч устройств

День открытых дверей в Elmat Group и Elikor

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.