Администрация Ферзиковского района «бездействует» в борьбе с терроризмом

05.09.2019 12:38 446

Прокуратура Ферзиковского района проверила, как администрация соблюдает требования закона о противодействии терроризму и экстремизму, сообщает пресс-служба областной проуратуры.

Несмотря на внесенное прокуратурой района представление, программа по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявления на территории района не принималась, финансирование соответствующих мероприятий при принятии бюджета не рассматривалось, а лишь выделялись денежные средства в рамках иной программы на обслуживание системы видеонаблюдения.

В Калужский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействие администрации и обязании принять соответствующую программу.

Фото: pxhere.com.