Бухгалтер присвоила себе больше 200 тысяч рублей

33-летняя калужанка подозревается в присвоении чужих денежных средств, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Работая бухгалтером на одном из предприятий, женщина при начислении зарплаты сотрудникам часть средств отправляла на личный лицевой счет.
Таким образом, за три месяца женщина присвоила себе 230 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, а предприимчивой экс-бухгалтеру грозит лишение свободы до двух лет.
Фото: pxhere.com.
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