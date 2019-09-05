Иностранные гости попались с поддельными документами

05.09.2019 09:14 236

В Боровском районе сразу трое гостей Калужской области стали фигурантами уголовных дел, сообщает пресс-служба областного УМВД 5 сентября. Граждане республик ближнего зарубежья попались на подделке миграционных карт при оформлении патентов на осуществление трудовой деятельности. Сейчас все трое находятся под подпиской о невыезде. Фото: pxhere.com.





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