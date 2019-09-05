Калужане выберут «народного участкового»

05.09.2019 09:01 191

Первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» стартует 11 сентября.

В первом туре принимают участие участковые уполномоченные полиции, которые несут службу во всех городах и районах Калужской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД 5 сентября.

Анкеты участников первого этапа конкурса будут размещены на официальном сайте УМВД. До 20 сентября онлайн-голосованием можно выбрать участкового уполномоченного полиции своего района, который достоен высокого звания «народный».

С 7 по 16 октября в ходе онлайн-голосования будет выбран победитель регионального этапа конкурса, который представит Калужскую область на всероссийском этапе.

Фото: УМВД России по Калужской области.