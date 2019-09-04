Более 54 тысяч звонков поступило в систему 112 за август

В августе операторским составом системы-112 Калужской области принято и обработано 54217 звонков и сообщений, сообщила пресс-служба МЧС в среду, 4 сентября.
Чаще всего калужане звонили, чтобы вызвать полицию(5585 раз) или скорую помощь (6667 раз).
Также было принято 306 межрегиональных вызовов.
Дистанционная психологическая помощь была оказана в 11 случаях.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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