Более 54 тысяч звонков поступило в систему 112 за август

04.09.2019 18:09 300

В августе операторским составом системы-112 Калужской области принято и обработано 54217 звонков и сообщений, сообщила пресс-служба МЧС в среду, 4 сентября. Чаще всего калужане звонили, чтобы вызвать полицию(5585 раз) или скорую помощь (6667 раз). Также было принято 306 межрегиональных вызовов. Дистанционная психологическая помощь была оказана в 11 случаях. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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