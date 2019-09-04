Прокуратура обнаружила бесхозные водопровод и канализацию

04.09.2019 16:22 70

Прокуратура обнаружила водопроводно - канализационную сеть, расположенную в деревне Зимницы, которая не значилась в реестре муниципального имущества, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 4 августа. Протяженность коммуникаций составила 1500 метров. Прокурор направил иск в суд, чтобы обязать администрацию Куйбышевского района поставить объект на учет. Фото: Pixabay.com



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