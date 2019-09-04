Лесная охрана отчиталась об итогах работы с начала года

04.09.2019 20:09 280

С 1 января по 28 августа госинспекторы лесничеств провели 12 плановых проверок и 3 внеплановых, сообщила пресс-служба минприроды области в среду, 4 сентября. Кроме того, 2862 раза выезжали на патрулирование.

Всего за это время возбудили 239 дел об административных правонарушениях. 229 лиц привлекли к административной ответственности, 39 - предупредили. Было выписано штрафов на сумму более 2 миллионов рублей.

Чаще всего калужане нарушали правила пользования лесами и правила пожарной безопасности в лесах.

Фото: пресс-служба минприроды по Калужской области.