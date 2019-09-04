Имущество фирмы описали за многомиллионные долги

04.09.2019 11:14 464

Судебные приставы описали имущество одной из обнинских фирм, которая накопила 48,5 миллионов долгов по зарплате, налогам и расчетам с другими юр.лицами.

В акт описи занесли офисную мебель и технику, станки и автомобили предприятия.

Если компания в ближайшее время не погасит задолженность, то арестованное имущество будет реализовано на аукционе, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 4 сентября

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.