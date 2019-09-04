Пенсионерка пожаловалась омбудсмену на соседского ребенка

04.09.2019 10:01 533

К калужскому омбудсмену на прием пришла пенсионерка с жалобой на слишком шумного соседского ребенка, сообщила пресс-служба Уполномоченного в понедельник, 2 сентября.

Чадо скачет по квартире с утра до ночи, прыгает со стола и дивана на пол, падает вместе со стулом.

Женщина обращалась к участковому и в комиссию по делам несовершеннолетних.

После разговора инспектора с родителями шум на три недели прекратился, но потом все началось сначала.

Омбудсмен посоветовал обратиться к начальнику полиции, если шум не будет прекращаться после 23 часов вечера.

Фото: Pixabay.com.