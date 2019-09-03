Мотоцикл и ВАЗ столкнулись в Малоярославецком районе

03.09.2019 15:22 199

Сегодня около 13 часов в Малоярославецком районе на 126 километре автодороги А-130 столкнулись мотоцикл «БМВ» и автомобиль «ВАЗ-2104», сообщает пресс-служба регионального МЧС 3 сентября.

Мотоцикл перевернулся, в результате ДТП есть пострадавщий. На месте ему оказывали помощь сотрудники скорой помощи, госавтоинспекторы и спасатели МЧС: всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.