Калужанин рассчитался с долгами после ареста его счетов

03.09.2019 13:55 222

Калужанин, который регулярно числится в должниках, оплатил кредит только после того, как судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с его автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 3 сентября.

Мужчина регулярно не платил по кредитам, налогам, штрафам и госпошлинам: всего в отношении неплательщика числилось более 30 исполнительных производств.

Недавно мужчина снова не вовремя оплатил кредит, и банк подал иск в суд, который и присудил взыскать с мужчины 30-тысячную задолженность. Однако оплатить ее мужчина решился после ареста его счетов и запрета на проведение регистрационных действий с машиной.

Фото: pxhere.com.