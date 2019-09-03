В Юхновском районе директор оштрафован за нелегального сотрудника

В Юхновском районе директор организации незаконно привлек к труду иностранного гражданина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
На момент проверки гражданин республики Узбекистан не имел патента и иных документов, разрешающих трудовую деятельность.
Директор привлечен к административной ответственности: он заплатит штраф в размере 25 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
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