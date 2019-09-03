Прокуратура требует обеспечить жильем ребенка-сироту

03.09.2019 11:18 352

Кировская прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушение жилищных прав местной жительницы - ребенка-сироты. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 3 сентября.

Известно, что женщина уже с 2016 года стоит в очереди на получение жилья, но жилищный фонд до сих пор его ей не предоставил.

Прокурор обратился в суд с требованием исправить ситуацию.

Фото: pxhere.com.