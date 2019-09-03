Студент попытался расплатиться купюрой из «Банка приколов»

03.09.2019 11:05 383

21-летний студент одного из вузов Калуги попытался расплатиться в сетевом магазине пятитысячной купюрой «Банка приколов», сообщает пресс-служба регионального УМВД. Администратор магазина незамедлительно обратился в полицию. Посетителя задержали по «горячим следам» и доставили в отдел внутренних дел. В отношении молодого человека заведено уголовное дело о мошенничестве. Фото: УМВД России по Калужской области.



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