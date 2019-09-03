ВАЗ оказался в кювете в Малоярославецком районе

03.09.2019 10:00 298

Этой ночью автомобиль ВАЗ съехал в кювет на повороте в деревню Меличкино Малоярославецкого района, сообщает пресс-служба областного МЧС. В результате ДТП есть пострадавший. Для ликвидации последствий аварии работали 9 человек и 3 единицы техники: медики скорой помощи, автоинспекторы и спасатели. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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