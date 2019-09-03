Калужанин захотел «любви», а нарвался на мошенников

03.09.2019 09:24 595

Житель Калужской области решил воспользоваться услугами «девушки по вызову», которая приглянулась ему на одном из сайтов, сообщает пресс-служба областного УМВД 3 сентября.

Он позвонил по телефону, узнал условия и в несколько этапов оплатил услуги, оказания которых и стал ожидать.

Не дождавшись приезда таинственной незнакомки, мужчина вновь позвонил по телефону и уже общался не с представительницей слабого пола, а с незнакомыми мужчинами, которые угрозами заставили несговорчивого гражданина перевести на их счет достаточно весомую для потерпевшего денежную сумму.

Таким образом за вечер посетитель сомнительного сайта лишился в общей сложности около 100 тысяч рублей, так и не дождавшись обещанных услуг.

Сейчас полицейские ищут всех, кто причастен к созданию этого сайта.

Фото: pxhere.com.