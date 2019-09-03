В ФАПах не оказалось необходимых лекарств и оборудования

03.09.2019 08:15 119

Прокуратура Жиздринского района проверила ФАПы, относящиеся к Центральной межрайонной больнице, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 2 сентября. Выяснилось, что в некоторых пунктах нет отдельных лекарств и оборудования, входящих в перечни необходимого оснащения. Так, в ряде медпунктов отсутствовали портативные электрокардиографы, автоматические дефибиляторы и другие устройства. Главного врача больницы обязали устранить нарушения. Фото: Pixabay.com.



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