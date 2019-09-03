Прокуратура проверила детские площадки в селах

03.09.2019 07:37 122

Прокуратурой Куйбышевского района проверила детские площадки в селах Бутчино и Мокрое, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 2 сентября.

Выяснилось, что одна из площадок заросла высокой травой, на другой - бетонное основание карусели выступило над землей, а деревянные элементы были в трещинах и разломах.

Кроме того, некоторые сооружения были не укомплектованы, отсутствует освещение, нет данных об ответственных лицах на информационном стенде.

Глав администраций обязали устранить нарушения.

Прокуратура проконтролирует выполнение предписаний.

Фото: Pixabay.com